應特朗普要求　白羅斯釋放52名囚犯　華府解除對白俄航空制裁

美國駐維爾紐斯（Vilnus，立陶宛首都）大使館9月11日表示，應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的呼籲，白俄羅斯（Belarus）同日釋放52名囚犯。他們正與參與談判的美國代表團從白羅斯一起前往立陶宛。



據路透社報道，特朗普早前向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）呼籲，釋放特朗普口中被稱為「人質」的囚犯。白俄羅斯隨後證實釋放囚犯的消息。

美國大使館表示，作為對盧卡申科這一舉動的回報，華盛頓將解除對白俄羅斯航空（ Belavia）的制裁，允許白羅斯為其飛機（包括波音飛機）進行維修服務和購買零件。

2025年9月11日，白羅斯（Belarus）明斯克（Minsk），白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）會見美國總統特朗普（Donald Trump）的特使科爾（John Coale，左）。（Reuters）

報道指，這是盧卡申科釋放的最大一批囚犯。在白羅斯遭受多年孤立和制裁之後，盧卡申科正尋求修補與美國的關係。

儘管如此，今次釋放囚犯的數字，與特朗普上月與盧卡申科通話之後，在社交平台呼籲釋放的1300或1400名囚犯相比，還相差甚遠。

白俄羅斯國家通訊社白俄羅斯通訊社（Belta）指，獲釋人員包括14名外國人，分別來自立陶宛、拉脫維亞、波蘭、法國、英國和德國。

2025年9月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓五角大樓出席紀念911襲擊24週年的悼念活動。（Reuters）2025年9月11日，白羅斯（Belarus）明斯克（Minsk），白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）會見美國總統特朗普的特使科爾（John Coale，不在圖中）。（Reuters）

率領美國代表團訪問明斯克的總統特使科爾（John Coale）表示，他希望所有囚犯都能獲釋，並補充說，他相信盧卡申科想要改變。

科爾補充道：「但當你執政30年，改變不可能在一夜之間發生。」