巴西前總統遭逾半法官認定政變罪成　特朗普稱驚訝及不滿

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的政變案，聯邦最高法院法官卡門·露西婭（Carmen Lucia）9月11日在投票認定其罪名成立。至此，聯邦最高法院五名法官中，已有3人支持對博爾索納羅定罪，僅一人反對。在12日最終裁決宣布前，若已經投票的4名法官不更改決定，博爾索納羅將成為巴西歷史上首位因政變罪被定罪的前總統。



身為博爾索納羅盟友的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，對法官的多數決定感到驚訝和非常不滿，但未有進一步詳述。他此前已批評，此案件屬政治迫害，已採取多項措施予以懲罰。



巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和其他七名被告涉嫌策劃政變，涉嫌暗殺最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）、總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和副總統傑阿爾克明（Geraldo Alckmin）。（Reuters）

博爾索納羅之子、國會議員Eduardo Bolsonaro表示，預計美國將對巴西官員實施更多制裁。他警告，投票支持判博索納羅罪成的法官，可能被美國根據《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act）制裁。特朗普政府此前已引用此法案，應用於負責此案的法官Alexandre de Moraes身上。

圖為巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子Eduardo Bolsonaro，於2025年8月14日接受路透社採訪。（Reuters）

特朗普政府已於7月對巴西出口商品如咖啡、牛肉加徵關稅，並援引《馬格尼茨基法》制裁莫賴斯，指其「違反基本自由」。有分析指，這些舉措表明，美國可能將言論自由作為外交施壓工具，進一步影響巴西的司法與政治格局。