美國批評巴西審判博爾索納羅　白宮稱不排除軍事介入

巴西最高法院即將於9月12日對巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）牽涉的案件作出判決，這是巴西史上首次有前總統因涉嫌企圖發動政變而受審。綜合外媒報導，美國政府罕見發表強硬聲明。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二表示：「總統特朗普（Donald Trump）不排除動用美國經濟與軍事力量捍衛全球言論自由」，意味不排除以軍事方式介入。



萊維特在聲明中明確提及這位巴西前總統的案情，暗示美國政府可能將其視為言論自由遭受壓迫的象徵。博索納羅和其他七名被告涉嫌策劃政變，涉嫌暗殺最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）、總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和副總統傑阿爾克明（Geraldo Alckmin）。

巴西外交部對此迅速回應，強烈譴責美方言論與潛在軍事威脅，「保護言論自由的第一步，正是捍衛民主與尊重選舉結果」。巴西政府重申，三權分立制度的穩固，並指控「反民主勢力試圖操控外國政府以威脅國內機構」。

巴西當局又指，博爾索納羅的行為構成對民主制度的根本威脅，司法審判是維護法治的必要行動，並非對言論自由的壓制。

特朗普政府已於7月對巴西出口商品如咖啡、牛肉加徵關稅，並援引《馬格尼茨基法》制裁莫賴斯，指其「違反基本自由」。有分析指，這些舉措表明，美國可能將言論自由作為外交施壓工具，進一步影響巴西的司法與政治格局。