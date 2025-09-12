日本《男兒當入樽》聖地打卡問題嚴重　鎌倉市試行設立攝影區

日本人氣動漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK，又譯灌籃高手）其中一個取景地、江之島電鐵（江之電）鎌倉高校前站附近一個平交道長期受到遊客打卡問題困擾，當局最近在現場附近試行設立攝影區，冀可以將遊客分流，減少發生滋擾行為。



《朝日新聞》9月12日報道，神奈川縣鎌倉市政府11日宣布在13至16日一連四天試行設立攝影區計劃，於有關平交道附近一個公園設立攝影區，並在車站派遣12名市政府職員及2名中國翻譯員，引導遊客到攝影區，以及呼籲遊客不要在平交道附近的路上拍攝等。

該平交道除了人滿為患，有居民亦投訴不少缺德遊客隨處亂拋垃圾，因此當局會在公園內設立帳篷和垃圾桶，統計遊客的垃圾量。

對於今次計劃，有受訪民眾認為影迷始終都會走到平交道旁邊打卡；一名居民則憂慮，官方設立攝影區，反而可能吸引更多外國遊客。

當局早前已加派人手維持秩序，並在路口附近加設閉路電視鏡頭，每天24小時紀錄周圍區域。現場有告示牌寫着日文、英文、中文、韓文4種語言的字句「閉路電視正在啟動中」，市政府也希望此可以提醒遊客，減少滋擾行為。