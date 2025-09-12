日本警逮捕3男女包括中國籍社長　涉向香港非法出口冷凍A5和牛

日本神奈川縣警方9月11日逮捕3名男女，包括一家食品進出口公司的中國籍社長戴文傑。警方稱他們涉謊稱將和牛出口至柬埔寨，實際卻非法出口至香港，其中包含約13噸最高級別的冷凍A5和牛，出口申報價格約9100萬日圓（約478萬港元）。



日本共同網報道，3人於2023年11月10日向橫濱海關申報時，將和牛的出口目的地謊報為柬埔寨，在未取得顯示已接受家畜傳染病檢查出口檢疫證明的情況下，將其出口至香港。

此為示意圖，圖為2019年7月17日，在日本東京築地魚市售賣的牛肉。（Getty Images）

由於上述舉動違反日本《關稅法》和《家畜傳染病預防法》，警方遂將疑犯們逮捕。

警方稱，由於從日本向香港出口和牛的手續很嚴格，須先在厚生勞動省認證的設施進行食用肉處理等程序，相反出口至柬埔寨則無須進行相關手續。疑犯有可能想透過謊稱出口地，以降低成本提高利潤。

日本神奈川縣警方2025年9月11日逮捕3男女，稱他們涉謊稱將和牛出口至柬埔寨，實際卻非法出口至香港。（NHK截圖）

警方認為，疑犯們自2020年5月起非法出口約572噸、總價值達到44.57億日圓（約2.3億港元）的和牛，未來將對此展開調查。