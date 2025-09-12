日本警逮捕3男女包括中國籍社長 涉向香港非法出口冷凍A5和牛
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日本神奈川縣警方9月11日逮捕3名男女，包括一家食品進出口公司的中國籍社長戴文傑。警方稱他們涉謊稱將和牛出口至柬埔寨，實際卻非法出口至香港，其中包含約13噸最高級別的冷凍A5和牛，出口申報價格約9100萬日圓（約478萬港元）。
日本共同網報道，3人於2023年11月10日向橫濱海關申報時，將和牛的出口目的地謊報為柬埔寨，在未取得顯示已接受家畜傳染病檢查出口檢疫證明的情況下，將其出口至香港。
由於上述舉動違反日本《關稅法》和《家畜傳染病預防法》，警方遂將疑犯們逮捕。
警方稱，由於從日本向香港出口和牛的手續很嚴格，須先在厚生勞動省認證的設施進行食用肉處理等程序，相反出口至柬埔寨則無須進行相關手續。疑犯有可能想透過謊稱出口地，以降低成本提高利潤。
警方認為，疑犯們自2020年5月起非法出口約572噸、總價值達到44.57億日圓（約2.3億港元）的和牛，未來將對此展開調查。
日本福岡警方逮捕2中國人 被控非法向香港出口和牛中國禁日本牛肉逾20年 餐廳A5和牛哪裏來？答案或令食客嚇一跳中國留學生非法出口軍用夜視儀 被日警拘捕 疑經香港轉賣至中國日本大阪警拘捕5名中國人 涉虛假報關及企圖非法出口電子垃圾