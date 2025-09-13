Charlie Kirk遇刺｜遺孀感謝特朗普萬斯支持　承諾繼續校園辯論

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk）日前在公開活動中遭槍殺。柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）9月12日晚發表講話，她感謝特朗普和副總統萬斯（JD Vance）和柯克的友誼，以及在槍擊案後支持其家人並表示丈夫的校園辯論活動將會繼續。



▼柯克遺孀發表講話：

艾莉卡感謝特朗普、萬斯與她丈夫的友誼，以及在柯克遇害後給予她和家人的支持。她向特朗普說：「我丈夫愛你，他知道你也愛他。你們的友誼令人敬佩。你對他的支持如此之大，他也同樣支持你。」

查理柯克過去十多年在各政治或校園活動上，一直表現活躍，吸引了大量右翼支持者。他在去年的總統大選中，為特朗普吸引了大量新選民。

這位遺孀發誓要發揮丈夫留下的遺產，繼續傳播他的思想：「校園巡迴辯論還會繼續，未來幾年還有更多活動。在這個充滿混亂、懷疑和不確定性的世界裏，我丈夫的聲音將永遠存在。」

艾利卡回憶起查丈夫曾說，如果他要競選公職，首要任務將是重振美國家庭：「他熱愛美國。」

2025年5月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk，右二）與妻子及兩名子女的合照。（IG@charliekirk1776）

她感謝萬斯夫婦把柯克遺體帶回亞利桑納州：「你們真是太榮幸了，把我丈夫帶回了家。你們倆都太棒了。」

她還譴責要為丈夫之死負責的「惡人們」：「他們殺死查理是因為他宣揚愛國主義、信仰和上帝的仁慈之愛，你們不知道自己在這位妻子心中點燃了多大的怒火，這個寡婦的哭喊聲將像戰鬥號角一樣迴盪在世界各地。」