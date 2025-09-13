Charlie Kirk遇刺案｜疑犯Tyler Robinson一度稱寧自盡也不自首
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷（Utah Valley University）的一場公開活動中遭槍殺。22歲的疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）12日（周五）被捕。據美媒報道，羅賓遜父親看見聯邦調查局發布的照片後，認為兒子就是行凶者並與其對質。羅賓遜曾向父親表示，他寧願自殺也不願自首。
報道引述一位了解調查情況的執法官員，羅賓遜的父親11日（周四）敦促兒子自首，而羅賓遜表示：「我寧願自殺也不願自首。」
聯邦調查局鹽湖城分局11日發布疑犯的照片：
執法部門消息人士指，羅賓遜的父親在聯邦調查局公開疑犯的照片後，開始相信槍手可能是他的兒子，於是向兒子質問，「泰勒（Tyler，羅賓遜的名字），這是你嗎？這看起來像你。」
據報道，羅賓遜的父親其後說服兒子與一位在華盛頓縣警長辦公室工作的牧師交談。據消息人士稱，在談話中，羅賓遜承認了罪行。
聯邦調查局稱，羅賓遜11日（周四）晚上10時被拘留。
哥倫比亞廣播公司（CBS）引述猶他縣檢察官辦公室報道，正仔細檢視案件的所有證據，以確保提出合適的指控，將於16日（下周二）提出起訴。
CharlieKirk遇刺｜疑犯TylerRobinson曾是高材生 領獎學金讀大學疑犯Tyler Robinson被捕 家人指近年熱衷政治 批評Charlie KirkCharlie Kirk遇刺案 22歲猶他州男子Tyler Robinson落網Charlie Kirk｜政治暴力將超越60年代？ 美國無從自救的原因