Charlie Kirk遇刺案｜疑犯Tyler Robinson一度稱寧自盡也不自首

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷（Utah Valley University）的一場公開活動中遭槍殺。22歲的疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）12日（周五）被捕。據美媒報道，羅賓遜父親看見聯邦調查局發布的照片後，認為兒子就是行凶者並與其對質。羅賓遜曾向父親表示，他寧願自殺也不願自首。



報道引述一位了解調查情況的執法官員，羅賓遜的父親11日（周四）敦促兒子自首，而羅賓遜表示：「我寧願自殺也不願自首。」

聯邦調查局鹽湖城分局11日發布疑犯的照片：

執法部門消息人士指，羅賓遜的父親在聯邦調查局公開疑犯的照片後，開始相信槍手可能是他的兒子，於是向兒子質問，「泰勒（Tyler，羅賓遜的名字），這是你嗎？這看起來像你。」

據報道，羅賓遜的父親其後說服兒子與一位在華盛頓縣警長辦公室工作的牧師交談。據消息人士稱，在談話中，羅賓遜承認了罪行。

聯邦調查局稱，羅賓遜11日（周四）晚上10時被拘留。

2025年9月12日，美國猶他州，槍殺右翼評論員柯克（Charlie Kirk）的疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）被捕。羅賓遜曾是他家人的驕傲，他在高中擁有4.0的平均學分積點（GPA），並獲得高達34000美元（約26.5萬港元）的獎學金入讀大學，但只是讀了一個學期就輟學。圖為羅賓遜（右）與其父親（左）的合照。（網絡圖片）

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述猶他縣檢察官辦公室報道，正仔細檢視案件的所有證據，以確保提出合適的指控，將於16日（下周二）提出起訴。