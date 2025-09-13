Charlie Kirk遇刺｜疑犯Tyler Robinson落網　或最快9.16出庭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）日前在公開活動中遭槍殺。當局經過超過一天的搜捕後，最終在9月12日拘捕22歲疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）。猶他縣檢察部門表示，羅賓遜或最快在下周二（16日）被起訴。



猶他縣總檢察官格雷（Jeff Grey）的辦公室稱，他正審視所有證據，以決定作適當指控。預計格雷會在16日中午公布控罪，料羅賓遜將在同日下午3時以視像形式首度出庭應訊。

Charlie Kirk遇害案：圖為2025年9月12日，猶他州公共安全部門公開22歲槍手Tyler Robinson被捕後的「大頭照」。（ Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS）

聯邦調查局鹽湖城分局11日發布疑犯的照片：

報道指，羅賓遜11日在父親的敦促下自首。執法部門消息人士指，羅賓遜的父親在聯邦調查局（FBI）公開疑犯的照片後，開始相信槍手可能是他的兒子，於是向兒子質問，「泰勒（Tyler，羅賓遜的名字），這是你嗎？這看起來像你。」

Charlie Kirk遇害：圖為2025年9月12日，猶他州警方在當地華盛頓市槍手Tyler Robinson的寓所外調查。（Reuters）

據報道，羅賓遜的父親其後說服兒子與一位在華盛頓縣警長辦公室工作的牧師交談。據消息人士稱，在談話中，羅賓遜承認了罪行。

聯邦調查局稱，羅賓遜11日（周四）晚上10時被拘留。