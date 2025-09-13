俄羅斯無人機侵犯波蘭領空　美國：保衛北約每寸領土

美國告訴聯合國安全理事會，美國將「保衛北約每一寸領土」。



路透社報道，聯合國安理會周五（9月12日）召開緊急會議，討論俄羅斯無人機侵犯波蘭領空問題。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一天說，俄羅斯無人機入侵波蘭領空「可能是個失誤」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）罕見駁斥了這位親密盟友的說法。波蘭外長告訴路透社，波蘭希望華府採取行動，以示對華沙的支持。

2025年9月4日，比利時首相德韋弗、歐盟委員會主席馮德萊恩、波蘭總理圖斯克、芬蘭總統斯塔布、烏克蘭總統澤連斯基和法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」峰會。（Reuters）

美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）告訴安理會，「美國與北約盟友站在一起」。

謝伊說，她注意美俄領導人在阿拉斯加州會面後，俄方還擴大對烏克蘭的轟炸規模。

「這些行動，加上現在又侵犯一個美國盟友的領空，無論是蓄意還是無意，都是對美國為結束這場戰爭所付出的真誠努力的極大不尊重。」

波蘭10日在北約盟國飛機的支持下擊落了幾架犯境的無人機。據了解，這是俄烏戰爭爆發以來，西方軍事聯盟國家首次向俄羅斯資產開火。

波蘭國務卿博薩茨基（Marcin Bosacki）向安理會稱：「我們知道，讓我再說一遍，我們知道無人機入侵不是一個失誤。」

波蘭稱擊落入侵波蘭領空的俄羅斯無人機，現場圖片顯示有房屋的屋頂損壞（Reuters）

博薩茨基向安理會展示多張照片，指被擊落無人機的部分部件上有俄羅斯文字，他也說：「波蘭不會被嚇倒。」

美國周五還與西方盟友一起發表一份聯合聲明，對俄羅斯無人機入侵表示擔憂，並指責莫斯科違反國際法和《聯合國憲章》。博薩茨基在安理會會議前宣讀這份聯合聲明，呼籲俄羅斯停止「對烏克蘭的侵略戰爭」，並停止進一步挑釁。

這份聯合聲明得到43個國家的支持。

