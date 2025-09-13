俄羅斯無人機侵犯波蘭領空 美國：保衛北約每寸領土
撰文：聯合早報
美國告訴聯合國安全理事會，美國將「保衛北約每一寸領土」。
路透社報道，聯合國安理會周五（9月12日）召開緊急會議，討論俄羅斯無人機侵犯波蘭領空問題。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一天說，俄羅斯無人機入侵波蘭領空「可能是個失誤」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）罕見駁斥了這位親密盟友的說法。波蘭外長告訴路透社，波蘭希望華府採取行動，以示對華沙的支持。
美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）告訴安理會，「美國與北約盟友站在一起」。
謝伊說，她注意美俄領導人在阿拉斯加州會面後，俄方還擴大對烏克蘭的轟炸規模。
「這些行動，加上現在又侵犯一個美國盟友的領空，無論是蓄意還是無意，都是對美國為結束這場戰爭所付出的真誠努力的極大不尊重。」
波蘭10日在北約盟國飛機的支持下擊落了幾架犯境的無人機。據了解，這是俄烏戰爭爆發以來，西方軍事聯盟國家首次向俄羅斯資產開火。
波蘭國務卿博薩茨基（Marcin Bosacki）向安理會稱：「我們知道，讓我再說一遍，我們知道無人機入侵不是一個失誤。」
博薩茨基向安理會展示多張照片，指被擊落無人機的部分部件上有俄羅斯文字，他也說：「波蘭不會被嚇倒。」
美國周五還與西方盟友一起發表一份聯合聲明，對俄羅斯無人機入侵表示擔憂，並指責莫斯科違反國際法和《聯合國憲章》。博薩茨基在安理會會議前宣讀這份聯合聲明，呼籲俄羅斯停止「對烏克蘭的侵略戰爭」，並停止進一步挑釁。
這份聯合聲明得到43個國家的支持。
本文獲《聯合早報》授權轉載