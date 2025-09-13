北約回應俄羅斯無人機入侵波蘭　啟動「東部哨兵」行動加強防務

英國媒體9月12日報道，北約（NATO）同日宣布啟動「東部哨兵」（Eastern Sentry）行動，旨在加強歐洲東翼的防務。波蘭10日（周三）擊落多架侵犯其領空的無人機，這是俄羅斯入侵烏克蘭後，北約成員國首次作出類似的舉動。北約秘書長呂特表示，丹麥、法國和德國將部署戰鬥機參與行動，加強北約東翼的防禦能力。



據路透社報道，華沙將無人機入侵形容為俄羅斯試圖測試波蘭和北約的應對能力。

波蘭政府12日（周五）駁斥了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對此次入侵可能是一個錯誤的講法。波蘭外交部長告訴路透社，波蘭希望華盛頓採取行動，以展示對華沙的支持。

俄羅斯早前表示，無人機入侵時，其軍隊正在攻擊烏克蘭，並且無意襲擊波蘭境內的目標。

2025年9月10日，社交平台上的照片顯示，一架受損的無人機在波蘭東部村莊喬斯諾夫卡（Czosnowka）墜落。（Reuters）

北約秘書長呂特指這次入侵「魯莽且不可接受」（reckless and unacceptable）。

呂特在宣布「東方哨兵」行動的新聞發布會上表示：「我們不能讓俄羅斯無人機進入北約成員國的領空。」

東部哨兵行動旨在加強北約東翼的防務

據報道，該行動將於12日（周五）晚上啟動，將動用包括空軍和地面基地在內的一系列軍事力量。

呂特表示，包括丹麥、法國、英國和德國在內的盟國已承諾參與行動，其他國家也將加入。他還補充說，北約仍在評估入侵背後的潛在意圖。

2025年9月12日，比利時布魯塞爾，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在的北約總部與歐洲盟軍最高司令（Supreme Allied Commander Europe ）格林克維奇（Alexus G. Grynkewich，不在圖中）舉行聯合新聞發布會時發表講話。（Reuters）

報道指，丹麥將派遣兩架F-16戰鬥機和一艘防空護衛艦，法國將派遣三架「陣風」戰鬥機（Rafale figthers），德國將派出四架「颱風」戰鬥機（Typhoons）。北約軍事規劃人員表示，英國「也已表示願意支持」這次行動。

英國國防大臣賀理安（John Healey）10日表示，他已要求英國軍方研究加強對波蘭支持的各種方案，有官員暗示英國正考慮部署多達六架「颱風」戰鬥機。

北約最高軍事官員、盟軍歐洲最高司令、美國空軍將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）表示，北約將保衛其每一寸領土。

格林克維奇強調，「東部哨兵」行動旨在加強北約整個東翼的防禦，該翼從北部的波羅的海國家一直延伸到南部的羅馬尼亞和保加利亞。