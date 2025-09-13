美國貿易限制清單增32實體　23間來自中國　北京：濫用出口管制

美國商務部9月12日公布把32間實體列入貿易限制清單，據路透社指，當中23間實體來自中國。中國商務部13日回應時，批評美方泛化國家安全、濫用出口管制。



路透社指，其中2間中國公司因被指為中國晶片製造商中芯國際（SMIC）採購美國晶片製造設備而遭美方處罰。

中美國旗・中美關係：2023年7月8日，在中國北京釣魚台國賓館，中美高官會議會場前方懸掛的美國和中國國旗。（Pool via REUTERS）

從事高效能運算晶片生產的上海復旦微電子集團及其位於中國大陸、台灣、新加坡的關聯公司也被列入名單，美方主張它們採購原產於美國的物品，用於「支援中國的軍事現代化，參與中國的先進計算和整合製造及分銷領域，直接向中國的軍事、政府和安全機構供貨」。

除了中國外，印度、伊朗、土耳其、阿聯酋也有實體遭列入美方清單。

中國商務部新聞發言人13日回應指，中方注意到美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁，美方假借維護國際秩序和國家安全之名，行單邊、霸淩主義之實，將一己私利凌駕於他國發展權利之上，打壓遏制包括中國在內的各國企業，破壞其他國家之間正常的商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。