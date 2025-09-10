王毅與魯比奧通話 籲美方謹言慎行 推動中美關係穩定發展
撰文：王海
出版：更新：
美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）9月10日表示，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）同日與中國外交部長王毅進行通話。新華社其後報道確認王毅與魯比奧通電話。王毅向魯比奧表示，期望美方務必謹言慎行，與中方一道妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。
路透社引述皮戈特的一份聲明中報道：「國務卿盧比奧向王毅強調在一系列雙邊問題上，保持開放和建設性溝通的重要性。作為吉隆坡會談的延續，雙方還討論了其他全球和地區問題。」
據新華社報道，王毅向魯比奧表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。
美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。
尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。
雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。
