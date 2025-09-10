王毅與魯比奧通話　籲美方謹言慎行　推動中美關係穩定發展

美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）9月10日表示，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）同日與中國外交部長王毅進行通話。新華社其後報道確認王毅與魯比奧通電話。王毅向魯比奧表示，期望美方務必謹言慎行，與中方一道妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。



路透社引述皮戈特的一份聲明中報道：「國務卿盧比奧向王毅強調在一系列雙邊問題上，保持開放和建設性溝通的重要性。作為吉隆坡會談的延續，雙方還討論了其他全球和地區問題。」

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

據新華社報道，王毅向魯比奧表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。

美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。

尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。

2025年7月11日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在吉隆坡會面（Reuters）

雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。