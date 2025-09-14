日本參政黨創始人批執政自民黨老人政治：思維老套　辜負年輕人

日本首相石破茂9月7日宣布將辭去自民黨總裁職務後，外界關注誰會繼任，自民黨籍前經濟安保擔當大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎等人均表示有意參選。然而，在今年7月日本參議院選舉中，獲得第三高總票數的參政黨（Sanseito）創始人神谷宗幣（Sohei Kamiya），在接受英媒採訪時卻表示，執政自民黨多年來都是老人政治，辜負了年輕一代。外界也預測此次自民黨總裁選舉中，年輕候選人、44歲的小泉進次郎是否有可能當權，給老人政治畫上休止符。



參政黨成立於2020年，該黨吸引了一批30至40歲選民的支持，並秉持極端的反移民和反疫苗觀點，指責自民黨辜負了日本的勞工階層，讓工資停滯、通貨膨脹加劇，導致年輕男性經濟上無法負擔結婚。

日本參政黨代表神谷宗幣解釋，「日本人優先」口號不是要煽動排外，而是呼籲重視「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」這樣的觀點。（日本參政黨網站）

該黨還聲稱，在日本老齡化和人口萎縮的背景下，執政黨對大規模移民問題卻袖手旁觀。創始人神谷宗幣向英媒表示，「無論自民黨領導人競選結果如何，它仍然是一個由老爺爺領導的政黨，思維方式仍然很老套。現在日本的年輕人最需要的是一個願景。」

儘管參政黨在議會的勢力仍然很小，但神谷宗幣認為，未來12個月內可能舉行的大選對他們來說是一個機會，他亦指出自民黨存在長期的弱點。

2024年9月14日，日本東京，圖為小泉進次郎在辯論時舉標語發表講話。（Getty）

神谷宗幣說，「我們需要確保鞏固年輕一代的選票。只要我們的信息能夠傳達給那些認同我們政黨原則和理念的人，我們就會贏……沒必要特意去吸引老年人的注意。」