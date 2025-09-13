中國對美發起兩調查　包括就美國對華集成電路措施發起反歧視調查

中國商務部9月13日宣布對美方發起兩項調查，包括就美國對華集成電路領域的相關措施發起反歧視立案調查，也公布對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。



商務部新聞發言人指，近年來美國在集成電路領域對華採取一系列禁止和限制措施，包括301調查和出口管制措施等，這些保護主義做法涉嫌對華歧視，是對中國發展先進計算晶片和人工智能等高科技產業的遏制打壓，不僅危害中國發展利益，還嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

根據中方公告指，商務部獲得初步證據和信息顯示，美國對華集成電路領域相關措施符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。

圖為中美高官2023年7月8日在北京會晤期間，釣魚台國賓館設置的中美國旗。（Reuters）

中方指，本次調查對象爲美國對華集成電路領域相關措施，可包括：2018年以來，美國政府基於對華301調查結果，已經或將要對包括集成電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限制或類似措施。

公告稱，2022年以來美國政府根據《晶片與科學法》及相關規則，限制相關企業和個人在中國相關領域開展經貿與投資活動等，本次調查自2025年9月13日開始，調查期限通常爲3個月，特殊情況下可適當延長。

對美國相關模擬晶片發起反傾銷立案調查

中國商務部9月13日較早前公布，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。調查範圍為原產於美國的進口相關模擬晶片。被調查產品名稱爲相關模擬晶片，英文名稱爲Certain Analog IC Chip。

中國商務部新聞發言人指，這次反傾銷調查是應中國國內產業申請發起，符合中國法律法規和世貿組織規則，調查涉及自美進口的通用接口和柵極驅動晶片，申請人提交的初步證據顯示，2022至2024年，申請調查產品自美進口量累計增長37%，進口價格累計下降52%，壓低和抑制國內產品銷售價格，對國內產業的生產經營造成損害。