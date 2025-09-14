惠譽調低法國主權信用評級一級至A+　指政治動盪持續債務持續上升

國際評級機構惠譽（Fitch）9月12日（周五）發表報告，將法國主權信用評級從「AA-」下調至「A+」，評級展望調整為「穩定」（stable）。



報告指，這次下調法國評級源於當地政治動盪持續、預算法案遲遲未能通過。法國國內政治分裂和兩極化加劇，削弱了其進行大規模改善財政的能力。2027年總統選舉前的競選活動將進一步壓縮短期財政掉整空間，政治僵局很可能延續至選舉之後。

2025年9月1日，法國巴黎，國會大樓（National Assembly）樓頂上飄揚着國旗。（Reuters）

惠譽預計法國債務規模將持續上升，至2027年可能攀升至國內生產總值（GDP）的121%，持續攀升的債務將削弱法國抵禦經濟衝擊的能力。

惠譽維持對法國實際GDP增長的預測，即2025年增長0.6%，2026年增長0.9%，2027年增長1.2%。報告認為，美國對歐盟關稅政策將間接拖累法國經濟，政治與政策不確定性可能抑制經濟信心，但國內需求將推動GDP增長，高儲蓄家庭和穩健企業將在低通脹環境下支撐消費與投資。

針對惠譽評級結果，法國經濟與財政部長隆巴爾（Éric Lombard）在社交媒體上說「已注意到」，但同時強調法國經濟「穩健」。他指出，新任總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）已着手與議會各黨派磋商，以推動通過國家預算恢復公共財政健康。

法國國家統計和經濟研究所數據顯示，截至2025年第一季度末，法國公共債務已達3.345萬億歐元（約30.57萬億港元），佔GDP的114%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

