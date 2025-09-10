法國爆發「封鎖一切」全國示威　不滿現有政體　警方逮捕多人

法國一個新興的抗議運動在多條高速公路上發起「封鎖一切」行動，造成交通中斷，迫使當局出動大規模警力，目前已有數十人被捕。



路透社報導，這場抗議活動於星期三（9月10日）清晨爆發。內政部長勒泰奧（Bruno Retaileleau）說，在波爾多，約50名蒙面者試圖設立路障；圖盧茲一處發生電纜火患事故，火勢雖被迅速撲滅，但已擾亂通往歐什（Auch）的交通。截至目前，巴黎警方共拘捕75人。

高速公路運營商文西集團報告指出，馬賽、蒙彼利爾、南特和里昂等地的交通同樣受到干擾。勒泰奧透露，全國共部署8萬名警力，其中巴黎有6000人。法國媒體此前預計，抗議參與人數可能高達10萬。

勒泰奧警告：「我們有可能面臨一場在全國範圍內引發行動的動員。」

關於這場「封鎖一切」的抗議資訊在今夏通過社交媒體傳播，引發人們將其與2018年的「黃背心」抗議相比較。黃背心抗議運動最初是因燃油價格上漲而爆發，但最終演變為一場反對總統馬克龍（Emmanuel Macron）及他的經濟改革計畫的廣泛運動。

分析人士指出，「封鎖一切」最早源自右翼團體，隨後逐漸被左翼和極左勢力接管。參與者聲稱，現有政治體制已不再適用。

上任僅半年，法國總理貝魯（Francois Bayrou）遭到不信任動議。(Reuters)

這場抗議發生在法國政治動盪之際。兩天前，國會通過不信任動議罷免總理貝魯（François Bayrou），馬克龍於星期二（9日）任命勒科爾尼（Sebastien Lecornu）為不到兩年內的第五任總理。極左翼「不屈法國」黨隨即宣佈將對他發起不信任案，極右翼「國民聯盟」則表態暫時願意與其合作。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

