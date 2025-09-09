法國貝魯政府將遞辭呈　馬克龍兩年內尋求第5位總理

法國總理貝魯（François Bayrou）領導的政府周一（8日）在國民議會（議會下院）舉行的信任投票中未能過關，貝魯將代表政府周二上午將向總統馬克龍（Emmanuel Macron）遞交辭呈。貝魯的離任意味着馬克龍在不到2年的時間內將尋找第5名總理。



法國總統府周一晚發布公告說，馬克龍周二將接受貝魯代表政府遞交的辭呈，並在接下來幾天任命新總理。按照慣例，貝魯政府將在新總理任命前繼續負責日常政務和應急管理。

周一下午，貝魯在國民議會發表關於法國公共債務情況的政策演說，並就此向國民議會尋求信任投票，最終獲194票支持、364票反對。

圖為2025年9月8日，法國總理貝魯（Francois Bayrou）出席國會特別會議，在議員進行信任投票前，他與法國內政部部長霍塔尤（Bruno Retailleau）交談。（Reuters）

今年7月，貝魯公布法國2026年預算草案，計劃削減財政支出438億歐元，以防範公共債務風險進一步加劇。這一方案引發較大爭議，輿論認為難以在國民議會通過，可能引發國民議會彈劾政府。為此，貝魯8月25日宣布尋求國民議會信任投票。連日來，輿論認為貝魯下台難以避免。

馬克龍2024年6月解散國民議會，提前舉行議會選舉。新一屆議會呈現左翼、中間派、極右翼「三足鼎立」格局，政府在議會缺乏穩定多數派支持。去年12月，時任總理巴尼耶（Michel Barnier）在任僅3個月即遭國民議會彈劾辭職，貝魯繼任不足9個月又被迫下台。法國政界屢有聲音呼籲馬克龍引咎辭職，提前舉行總統選舉，馬克龍明確拒絕。下一屆總統選舉將於2027年舉行。