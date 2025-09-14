華郵：特朗普擬調派1000名國民警衛隊　赴路易斯安那州

美國媒體報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已起草提案，計劃向路易斯安那州部署1000名國民警衛隊員，展開執法行動。



《華盛頓郵報》周六（9月13日）引述美國戰爭部（原國防部）的規劃文件報道上述消息。特朗普政府將打擊犯罪作為重點工作，報道披露，這些國民警衛預計部署在新奧爾良（New Orleans）、巴吞魯日（Baton Rouge，又譯巴頓魯治）等城市，協助執法。

五角大樓擬定動員期持續到明年9月30日，但文件中並未說明啟動日期。

據報道，規劃文件中包含戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）寫給司法部長和國土安全部長的未署名、未註明日期備忘錄草稿，強調五角大樓計劃在路易斯安那州執法行動中採取的方案具有獨特優勢。

這份提案是基於路易斯安那州共和黨籍州長蘭德里（Jeff Landry）的請求，但《華郵》報道說，提案目前尚未得到聯邦或州政府官員的批准確認。報道還指出，國民警衛隊也可能協助緝毒行動，並為地方當局提供後勤和通信支持。

2025年8月14日，美國總統特朗普宣布接管華盛頓特區的警力，並部署國民警衛隊至首都後，多名國民警衛隊成員在當地的鐵路車站附近聚集。（Reuters）

特朗普周五（12日）宣佈向田納西州孟菲斯市（Memphis）部署國民警衛隊，聲稱此舉已得到市長和州長支持，但部分當地領導人批評這一舉措會製造恐慌。

特朗普政府對民主黨主導市政當局的強硬舉措，引發法律爭議，也激起抗議浪潮。民主黨領導人指責這類大規模部署是特朗普的權力展示，而非為打擊犯罪的切實措施。

五角大樓發言人未對文件內容作詳細回應，但表明：「泄露的文件不應被視為政策。我們不會通過泄露文件或是決策前文件討論這些計劃。」

2025年9月6日，美國華盛頓特區有數千人上街遊行示威，反對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府接管當地警務及部署國民警衛隊。（Reuters）

路易斯安那州什里夫波特（Shreveport）市的10多名居民向路透社表明，他們認為部署國民警衛更像是政治噱頭，而非嚴肅的犯罪治理方案，是為了淡化特朗普僅針對民主黨控制城市和州的批評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

