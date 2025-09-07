美國華盛頓特區數千人上街示威　反對特朗普部署國民警衛隊｜有片

美國華盛頓特區9月6日有數千人上街遊行示威，反對特朗普（Donald Trump，又川普）政府接管華盛頓特區警務，及向當地部署國民警衛隊。



美媒6日報道，示威者當日從默里迪恩山公園（Meridian Hill Park）遊行至白宮附近的自由廣場（Freedom Plaza），期間有參與者舉着「保護華盛頓特區自治權」、「阻止特朗普接管」等標語，也有示威者高喊「解放華盛頓」的口號。

有示威者受訪時稱，認為特朗普接管地方警務及派遣國民警衛隊的舉動，是為了恐嚇民眾，又指當地治安未如聯邦政府所宣稱般那樣糟糕。

特朗普政府上月下令接管華盛頓特區警務時，聲稱犯罪活動正破壞該城市，又指向當地部署國民警衛隊是為了重建法律、秩序和公共安全。

目前有大約2000名國民警衛隊士兵被部署在首都，但華盛頓特區總檢察長施瓦布（Brian Schwalb）4日以違憲及違反多項法律為由向法院提起訴訟，要求後者阻聯邦政府持續在當地部署國民警衛隊。