美國華盛頓特區起訴特朗普政府　指其擅自部署國民警衛隊違憲

美國媒體9月4日報道，華盛頓特區起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府。該訴訟已向聯邦法院提出，尋求法院下令阻止聯邦政府在當地部署國民警衛隊，理據是該舉動違憲並違反多項聯邦法律。



據報道，華盛頓特區總檢察長施瓦佈（Brian Schwalb）在社交平台一篇貼文中表示：「武裝士兵不應在美國領土上對本國公民進行治安管理。」

華盛頓特區總檢察長施瓦佈闡述起訴特朗普政府的理據：

施瓦佈強調：「對哥倫比亞特區的強制軍事佔領侵犯了我們的地方自治權和基本自由。這種行為必須終止。」

報道指，這宗訴訟由華盛頓特區總檢察長施瓦佈提出，他聲稱這些國民警衛隊（其中許多人來自其他州份）已獲美國法警辦公室授權，在社區巡邏、搜查和逮捕嫌疑人，儘管聯邦法律通常禁止軍隊充當地方警察。

訴訟稱，國民警衛隊的部署破壞了該市的自治，削弱了居民與執法部門之間的信任，對旅遊業、企業和經濟帶來損害。

施瓦佈在一份聲明中表示：「部署國民警衛隊參與執法不僅不必要且不受歡迎，而且對特區及其居民構成危險和傷害。今天是華盛頓特區，但明天可能是其他城市。我們提出這項訴訟是為了製止這種非法的聯邦越權行為。」

2025年8月15日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）宣布聯邦政府根據《地方自治法》接管華盛頓大都會警察局，並部署國民警衛隊打擊犯罪，圖為華盛頓特區總檢察長施瓦布（Brian Schwalb，左）與華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，右）在法庭聆訊結束後發表聲明。（Reuters）

報道指，自今年1月重返白宮以來，特朗普一直試圖擴大軍隊在本土發揮的作用。他曾於6月派遣加州國民警衛隊前往洛杉磯執法，應對因針對非法移民高調執法而引起的示威活動。

特朗普8月11日向華盛頓特區部署國民警衛隊，稱他們將「重建法治、秩序和公共安全」。特朗普政府同時接管首都特區的大都會警察局。