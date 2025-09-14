奧地利首度舉行世界輕軌司機錦標賽　港鐵職員代表香港參賽

輕軌電車司機世界錦標賽周六（9月13日）在奧地利首都維也納舉行，慶祝維也納輕軌運營160周年。冠軍由一名奧地利輕軌司機奪得，港鐵也有派出職員代表香港參賽。



主辦方表示，今年的比賽吸引數千名遊客前來觀看。來自香港、巴黎和聖地牙哥等全球25支參賽隊伍在250米長的賽道上進行八項輕軌相關的挑戰，其中包括電車保齡球、冰壺等新奇的項目。

以下影片1:56:43開始是港鐵選手參賽的經過：

其中一個比賽項目考驗司機能否平穩煞車，比賽中會將一碗水固定在電車車頭，根據灑出的水量判斷煞車的平溫度。另一個深受觀眾喜愛的比賽項目是電車保齡球，司機將駕駛電車，在短時間內迅速加速並駛向一個巨大的球來擊倒充氣球瓶。

代表香港出賽的Chiu Long Yu在精準煞車項目中表現出色，電車最終停止時與目標位置十分接近，獲得現場觀眾喝采與掌聲。惟香港隊最終綜合比分落後，惜居24名。

這項賽事在2012年最先在德國德累斯頓（Dresden）舉行，作為慶祝當地輕軌落成140週年紀念活動，初時為歐洲錦標賽規模，直到2022年開始邀請非歐洲城市的鐵路員工參賽，並在2025年首次將賽事改為世界錦標賽。