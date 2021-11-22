中國輕軌vs.日本地鐵　一場在越南展開的技術比拼

11月21日，由中國企業承建的河內輕軌2A線，在結束了15天的免費運營之後，開始正式售票運行。在此前這兩周內，至少50萬河內市民蜂擁前往各站點，或正常通勤或見見世面。

隨着越來越多人在社交媒體展示自己在地鐵站的照片，並將其視為一種時尚，越南社交媒體也逐漸呈現出一種對中國輕軌的接受與認可的態勢。



這條輕軌實際工期只有三年，卻因為徵地與事後移交等問題拖延8年之久。越南民眾一度橫向評比該國在建的另外幾條地鐵和輕軌線路，並由此評價各國技術的優劣。在這個時候，胡志明市由日本住友財團承建的一號線地鐵就成了對照樣本。

河內輕軌2A線曾多次延期，而胡志明市地鐵一號線也是一條多災多難的項目，它工程延期、預算超支、施工相關單位也發生人員潛逃等案件。但相較於中國承建的河內輕軌2A線，越南公眾對日本承建的胡志明地鐵一號線的超支和延期則並沒有過多討論。越南媒體同期對河內輕軌2A線有選擇地披露和報道，更讓胡志明地鐵一號線的問題長期得不到關注。

而今，中國已為越南訓練了數百名訓練有素的輕軌工作職員，而隨着河內輕軌2A線終於投入運營，胡志明市地鐵一號線的問題便很快就進入外界視野。

對河內人來說，輕軌2A線已經迅速從煩惱變成了不可或缺的一部分

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2020年10月，胡志明市地鐵地上部分一處高架橋橋墩的橡膠支座突然脱落。由於這一裝置旨在承載高架橋橋身的重量，還要承受地鐵列車經過時的振動，因此，這一關鍵部分的質量問題很快在胡志明市民間引發熱議。到2021年4月，質檢部門又在四處橋墩發現橡膠支座錯位的問題。

對此，胡志明市方面一度責成相關單位調查。進入2021年，在新冠肺炎疫情暫告一段落後，胡志明市地鐵建設方終於在時隔一年後公布了對高架橋建設質量問題的調查結果，但這一調查結果很快就引來了外界的瞠目。

根據這一報告，由瑞士瑪格巴公司和日本川金公司提供的橡膠支座，可能「不存在質量問題」，而項目的施工則是有問題的。但施工方日立公司則認為，鐵軌與高架橋大梁的「温差」導致橋樑發生位移，而大橋預製件在加工過程中也存在軸承變形等問題。

隨着獨立第三方調查機構也將在12月15日公布橡膠支座質量問題的調查結果，這條原定在2022年通車，實際上到2024年都未必能完工的項目，就激起了當地民眾的不滿。這也讓日本技術的公信度在越南遭遇了明顯質疑。

在這種背景下，胡志明市城市軌道項目管理委員會、河內地鐵3號線管理委員會，以及後者的監理法國索菲圖公司，均組團前往河內2A線項目學習，並在參觀項目、乘坐列車後，強調「希望與企業加強交流、深化合作」——越南在輕軌、地鐵建設和運營等抉擇上，似乎已經拿定了主意。