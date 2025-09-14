魯比奧訪問以色列　內塔尼亞胡：突顯美以關係牢固

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（9月14日）說，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）對以色列的訪問，突顯了美以兩國關係的牢固性。幾天前，以色列對卡塔爾境內的哈馬斯領導人發動襲擊，引發廣泛批評。



法新社報道，魯比奧周日頭戴猶太帽子「基帕」（Kipa），與內塔尼亞胡和美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）一起在耶路撒冷神聖的西牆祈禱。

內塔尼亞胡稱魯比奧是以色列的「非凡朋友」，並說其的訪問展現了「以美聯盟的力量」。「它就像我們剛剛觸及的西牆的石頭一樣堅固耐用。」

2025年9月14日，美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷老城參觀西牆——猶太教最神聖的祈禱場所。（Reuters）

魯比奧與包括內塔尼亞胡在內的官員的主要會晤將於星期一（15日）舉行，他將於星期二（16日）離開。

美國總統特朗普（Donald Trump）此前就多哈襲擊事件譴責以色列，但魯比奧星期六（13日）離開美國前告訴記者，雖然特朗普對此次襲擊感到不滿，但這「不會改變我們與以色列關係的性質」。

儘管如此，此次襲擊讓加沙停火談判變得艱難。魯比奧承認，美國和以色列「將不得不就其影響進行談判」。

