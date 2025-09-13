聯合國大比數通過決議推動以巴「兩國方案」　美國以色列反對

聯合國大會9月12日以壓倒性票數通過一項決議，以推動以色列和巴勒斯坦「兩國方案」，但排除哈馬斯（Hamas）武裝分子的參與。以色列、美國等國投下反對票，以色列批評決議沒有表明哈馬斯是恐怖組織。



聯合國大會以142票贊成、10票反對、12票棄權的結果通過決議，發表《紐約宣言》。宣言表示哈馬斯必須停止對加沙地帶行使權力，並在國際社會的支持與合作下，將武器移交給巴勒斯坦權力機構，以建立主權獨立的巴勒斯坦國。

2025年9月12日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）在聯合國大會就巴勒斯坦問題及落實兩國解決方案進行表決後，向代表們發言。（Reuters）

▼以色列外交部批評宣言

以色列外交部發言人馬爾莫斯坦（Oren Marmorstein）在社交平台X（舊稱Twitter）上批評稱「宣言的數十個條款中，沒有一條提到哈馬斯是恐怖組織。更沒有提及哈馬斯拒絕遣返人質和解除武裝，是導致戰爭持續的唯一責任。」

所有波斯灣國家均投下同意票，美國和以色列等國反對。

宣言表示，加沙戰爭必須立即結束，並支持部署聯合國安理會授權的臨時國際穩定特派團。