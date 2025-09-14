以軍空襲卡塔爾　土耳其憂心其或成以色列下個目標

以色列早前對位於卡塔爾首都多哈的哈馬斯停火談判代表團發動襲擊，土耳其作為哈馬斯的支持者，擔憂自身或成以色列下一個目標。該國國防部發言人阿克圖克（Zeki Akturk）周四警告，以色列將進一步擴大類似於在多哈實施的襲擊，令包括土耳其在內的整個中東地區陷入災難。



土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）長期支持巴勒斯坦事業及哈馬斯，後者的官員定期訪問土耳其，部分成員已在當地定居。以色列此前指控土耳其允許哈馬斯在其境內策劃襲擊，並開展招募與籌款活動。

智庫Trends Research and Advisory的土耳其項目總監Serhat Suha Cubukcuoglu表示：「以色列屢屢繞過地區防空體系和國際規範實施軍事打擊，卻似乎不受懲罰，這樣的先例令安卡拉深感憂慮。」

2024年5月13日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在首都安卡拉總統府與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）

Cubukcuoglu表示，土耳其將這些襲擊視為以色列更廣泛戰略的一部分，最終目的是在其周邊建立由弱小或或順從的國家組成的碎片化緩衝區。

以色列與土耳其關係自2023年10月加沙戰爭開始以來惡化至歷史最低點，加上兩國在阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台後在敘利亞爭奪影響力，雙方緊張關係持續升級。