內塔尼亞胡：魯比奧訪以加強美以關係　誓打擊哈馬斯無論身處何處

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）9月14日到訪以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談，兩人15日召開聯合記者會。魯比奧表示，哈馬斯威脅地區安全、不能容許其繼續存在，內塔尼亞胡則表示，無論哈馬斯身處何處，不排除再次對其發動襲擊。



路透社報道，魯比奧在記者會上呼籲哈馬斯解除武裝，稱該組織是「一個威脅地區和平與安全的武裝組織」，不能再繼續存在，強調華府將繼續對支持激進武裝組織的伊朗施壓。

魯比奧還鼓勵卡塔爾繼續在解決加沙衝突中發揮建設性作用。他表示，加沙民眾理應擁有更美好的未來，但這「必須以哈馬斯被清除、所有被劫持人員——無論生者還是逝者——平安歸家為前提」。他稱美國總統特朗普（Donald Trump）仍致力於實現這些目標。

2025年9月14日，美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷老城參觀西牆——猶太教最神聖的祈禱場所。（Reuters）

內塔尼亞認為魯比奧今次訪問拉進美以關係，對外界釋放美國與以色列站在一起，「面對恐怖主義、反猶主義」，而以色列致力於將所有遭哈馬斯俘虜人質帶回，並將擊敗哈馬斯。

以色列上周對身處卡塔爾首都多哈的哈馬斯領導層發動襲擊，造成該組織5名成員身亡。卡塔爾在本周一正式召開阿拉伯-伊斯蘭峰會討論襲擊事件。美國國務院15日宣布，魯比奧將在結束以色列訪問後於周二（16日）到訪卡塔爾。