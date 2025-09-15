魯比奧訪以色列期間　以軍轟炸加沙至少40死

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於9月14日到訪以色列之際，巴勒斯坦方面表示，以色列軍隊同日摧毀了加沙城至少30棟居民大樓，迫使數千人撤離家園。



圖為2025年9月14日，以軍轟炸加沙城一幢安置平民的住宅樓。（Reuters）

路透社引述巴勒斯坦當局表示，以色列的砲火同日在整個加沙走廊造成至少40人死亡，僅加沙城（ Gaza City ）至少有28人死亡。 加沙衛生部週日表示，在過去24小時內，加沙再有兩平民死於營養不良和飢餓，導致因此死亡的人數至少達到422人，其中包括145名兒童。

以色列公布，過去一星期已對加沙城進行了5波空襲，目標超過500處，包括哈馬斯的偵察和狙擊點、設有地道口的建築物及武器庫。哈馬斯方面稱，自8月11日起，以軍至少摧毀了1,600棟居民大樓和1.3萬頂帳篷。

2025年9月14日，美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷老城參觀西牆——猶太教最神聖的祈禱場所。（Reuters）

圖為2025年9月14日，美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷老城西牆隧道參觀時握手致意。（Reuters）

至於魯比奧抵達以色列後，參觀了耶路撒冷的哭牆，並與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談。內塔尼亞胡形容，魯比奧到訪顯示，以色列與美國之間的關係牢固。美國國務院的聲明稱，此次訪問哭牆「重申了美國承認耶路撒冷為以色列永久首都」。