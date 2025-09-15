魯比奧訪以色列期間 以軍轟炸加沙至少40死
撰文：蕭通
出版：更新：
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於9月14日到訪以色列之際，巴勒斯坦方面表示，以色列軍隊同日摧毀了加沙城至少30棟居民大樓，迫使數千人撤離家園。
路透社引述巴勒斯坦當局表示，以色列的砲火同日在整個加沙走廊造成至少40人死亡，僅加沙城（ Gaza City ）至少有28人死亡。 加沙衛生部週日表示，在過去24小時內，加沙再有兩平民死於營養不良和飢餓，導致因此死亡的人數至少達到422人，其中包括145名兒童。
以色列公布，過去一星期已對加沙城進行了5波空襲，目標超過500處，包括哈馬斯的偵察和狙擊點、設有地道口的建築物及武器庫。哈馬斯方面稱，自8月11日起，以軍至少摧毀了1,600棟居民大樓和1.3萬頂帳篷。
至於魯比奧抵達以色列後，參觀了耶路撒冷的哭牆，並與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談。內塔尼亞胡形容，魯比奧到訪顯示，以色列與美國之間的關係牢固。美國國務院的聲明稱，此次訪問哭牆「重申了美國承認耶路撒冷為以色列永久首都」。
