卡塔爾首相：繼續推動加沙止戰 不因以色列攻擊停止
撰文：蕭通
卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）9月14日表示，以色列日前對卡塔爾的攻擊，不會阻止卡塔爾與埃及等國一道，繼續推動止戰。
卡塔爾通訊社14日報道，穆罕默德當天在多哈舉行的阿拉伯-伊斯蘭緊急峰會部長級籌備會議上，發表上述言論。他表示，如果巴勒斯坦人民合法權利得不到保障，地區就無法實現徹底的和平與安全。
據《卡塔爾論壇報》當天報道，籌備會議以閉門形式舉行，與會各國外長一致譴責以色列「懦弱而野蠻的侵略」，認為這是對卡塔爾主權的公然侵犯，也是對國際法和外交準則的嚴重踐踏。
卡塔爾外交部發言人在會前表示，此時舉行阿拉伯-伊斯蘭緊急峰會具有重要意義，體現出阿拉伯和伊斯蘭世界對卡塔爾的廣泛聲援，以及對「國家恐怖主義」的堅決拒絕。緊急峰會將於15日在多哈舉行。
