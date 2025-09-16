韓國GDP相隔22年再遭台灣超越　專家：「三高」衝擊本土經濟

韓國人均國內生產總值（GDP）已連續十年停滯在「3萬美元」區間，而台灣卻有望率先邁入「4萬美元俱樂部」。在全球人工智能（AI）大轉型浪潮下，韓國輿論擔憂，若無法掌握「超差距」技術，恐將徹底喪失追趕台灣的機會。



韓國《朝鮮日報》周一（9月15日）報道，根據韓台政府資料，今年韓國與台灣人均GDP預計分別為37,430美元和38,066美元，這是自2003年以來韓國首次落後台灣。

值得注意的是，台灣直到2021年才突破3萬美元，比韓國晚五年，卻僅用五年便完成跨越。台灣主計處預測，明年人均GDP將達41,019美元，而韓國同期僅為38,947美元。韓國要到2027年才可能突破4萬美元。

圖為台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

過去韓國一度保持優勢。自2003年超越台灣後，差距逐漸拉大。然而近年來，台灣憑藉出口驅動和半導體產業崛起，迅速縮小差距並實現反超。今年台灣經濟增長率預計達4.5%，遠高於韓國的0.9%。

韓國和台灣均受惠於AI半導體需求，但產業結構差異明顯。台灣半導體出口佔比高達32.7%，韓國僅18.1%。此外，台灣半導體出口未受美國關稅影響，而韓國汽車卻仍被徵收25%關稅。加之高利率、高物價和高匯率「三重苦」，韓國內需持續低迷。

2025年6月13日，韓國總統李在明就着關稅戰影響，在首爾總統府接見商界領袖。（Reuters）

資本市場的差距也在拉大。去年台灣GDP總量僅為韓國的45%，但股市總市值達2萬3320億美元，相當於韓國的153%。過去10年，台灣股市在外資推動下增長近三倍，而韓國明顯落後。

專家指出，台灣成功的關鍵在於戰略聚焦。以台積電為代表的企業專注AI半導體代工，形成完整價值鏈，並積極吸引和培養全球人才。

梨花女子大學教授石炳勛說：「台灣選擇專注而非全面競爭，從而確保了不可替代的地位。」

韓國人口老化：圖為2019年3月9日，韓國首爾一些兒童在購物中心內玩電視遊戲之際，有人推着嬰兒車走過。（Getty Images）

人口結構差異亦影響兩國經濟活力。韓國2023年總和生育率降至全球最低的0.72，雖在2024年回升至0.75，仍低於台灣的0.86。

中央大學教授李正熙指出，台灣雖面臨少子化，但尚未進入超高齡社會，物價穩定使消費競爭力優於韓國。因此，韓國亟須擴大「超革新」投資，應以AI提升勞動生產率，彌補人口減少衝擊。

韓國政府也表示，將加快AI與半導體發展，重組供應鏈並推進結構改革。

本文獲《聯合早報》授權轉載

