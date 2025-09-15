韓國工人被捕：美國「鐵鏈」對待盟友　製造業「有錢無人」難復興

韓國現代汽車（Hyundai）與LG Energy Solution在美國佐治亞州合資電池工廠施工現場，9月4日有300多名韓國技術人員被捕。他們遭鐵鏈束縛押走的畫面其後曝光，震驚韓國社會。對於一個與美國結盟逾70年、並列七大貿易夥伴之一的國家而言，這種粗暴執法不僅是司法事件，更是對互信的撕裂。



一名美國記者直言：「現代汽車是韓國經濟的象徵。這就像韓國突襲通用汽車（GM）工廠，逮捕300名美國人一樣。若真的發生，美國會作何反應？」這句話，道出了事件非比尋常的嚴重性質。

被拘押的316名韓籍與14名其他國籍員工，多持B-1商務簽證赴美參與設備調試，卻在美國移民與海關執法局（ICE）的突襲行動中，被送往福克斯頓的拘留中心。他們在被關押八天後返國，但韓國政府與業界的憤怒並未消退。事實上，這宗事件早已超出移民執法的範疇，牽動的外交、安保與產業戰略的多重漩渦。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

勞動力斷層現象普遍 美製造業復興艱難

輿論普遍認為，美國「缺工」才是風波的深層根源。前總統拜登（Joe Biden）的政府雖以《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）提供巨額補貼，當地政府也承諾「一站式服務」，但高昂的人工成本、斷裂的製造經驗與不穩定的勞動力供給，讓外資工廠步步維艱。

一名韓企負責人無奈地說：「一線工人不必是專家，但起碼要守紀律、不沾毒品。」另一名管理層更直言：「在精密設備面前，美國當地員工連基本概念都不熟悉。」

這種勞動力斷層並非個案，而是普遍現象。無論電池廠還是半導體廠，韓國企業在美國的現場管理者都面臨同樣困境—高成本、低技能、不穩定，尤其是「用工不穩定」成為致命難題。

2025年9月12日，韓國仁川國際機場，一名社運人士舉起橫幅，抗議上週現代汽車和 LG 能源解決方案在美國佐治亞州的電動車電池廠發生的大規模移民執法行動。橫幅上為身穿美國移民與海關執法局（ICE）制服的總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

韓企紛紛透露，只要隔壁廠傳出加薪消息，第二天就可能出現大面積缺勤。對許多美國年輕人而言，在半導體「無塵室」工作幾乎不可想像，他們更願意在餐飲業打工，靠小費換取靈活自由。於是，部份韓企不得不在越南移民聚居區建廠，或將「工廠周邊工科大學數量」作為選址標準，以維持人力穩定。

這並非韓國獨有。據美媒Axios披露，台積電亞利桑那州工廠的3000多名工人中，有一半來自台灣。跨國企業的集體困境，突顯美國製造業復興的艱難。

Z世代僅14%願意進入工廠 關鍵技術簽證制度長期缺位

美國富國銀行（Wells Fargo & Company）數據顯示，美國製造業就業人數已從1979年的2,000萬跌至如今的1,280萬，僅今年8月就減少1.2萬個崗位。要重返昔日榮景，需要3萬億美元（約23萬億港元）投資和龐大人力。然而現實是，美國Z世代年輕人中，僅14%願意進入工廠。富國銀行的結論耐人尋味：「以關稅驅動的製造業回流，是一場艱難的戰鬥。」

偏偏在這場「戰鬥」中，韓國卻在7月30日韓美首腦會談上，同意以3500億美元投資換取15%的關稅減讓。表面是成果，實則「空心交易」：補助有期限，建廠被催促，而關鍵的技術簽證制度卻長期缺位。韓企只能依賴B-1出差簽證勉強維繫，最終換來的卻是300多名工人被鐵鏈捆綁的屈辱場景。

圖為2005年3月1日，韓國首爾一名女子手持韓國和美國國旗。（Getty）

對韓國而言，被捆住的不只是勞工，更是同盟互信。有人感嘆：韓美首腦8月25日握手言歡，不到一周，美方卻在背後插刀。這樣的舉動，無論如何解釋，都難以服眾。沒有制度保障與人力通道的投資，終究只是空心支票。若韓國在盟友關係中無法守住尊嚴與安全，再多投入，也可能淪為一場「鐵鏈交易」。

真正需要捆住的，不是勞工，而是失衡的同盟邏輯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

