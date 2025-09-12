美商務部長促韓國接受美國貿易協議 稱將與台灣達重大協議
撰文：莊勁菲
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月11日敦促韓國接受7月份達成的韓美貿易協議，否則就得支付「對等關稅」。他還表示，美國即將與台灣達成一項「重大貿易協議」，還可能會與瑞士達成協議。
盧特尼克接受CNBC採訪時表示：「我們（和韓國）達成協議，但讓我們看看他們是否會履行文件。」他補充道，韓國總統李在明8月25日訪問美國期間，沒有簽署特朗普（Donald Trump，又譯川普）準備的協議文件。
根據該協議，華盛頓同意將對韓國的「對等關稅」從擬議的25%降至15%，以換取首爾承諾在美國投資3,500億美元（約27.2萬億港元）及其他承諾。盧特尼克進一步表示：「韓國人要麼接受這筆交易，要麼支付關稅。」
他還表示：「我們將與台灣達成一項重大協議。」
他並指出，印度一旦停止購買俄羅斯石油，美國就會與印度達成貿易協議，他又稱可能也會與瑞士達成協議。
