以軍對加沙城發動地面攻勢　最高住宅大樓被炸毀｜有片

以色列軍隊9月15日對加沙城（Gaza City）發動地面攻勢，巴勒斯坦媒體同日發布的影片畫面顯示，加沙城海岸、加沙走廊最高住宅大樓「蓋法里大廈」（Al-Ghefari tower）遭到以軍空襲後徹底崩塌。美媒引述內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府表示，此舉旨在剷除哈馬斯。但據報以軍高層不建議發起今次攻勢，美國亦表示行動由以方自行策劃和負責。



▼加沙城最高住宅大樓被炸毀：

以軍高層不建議發動攻勢

《以色列時報》周一引述巴勒斯坦媒體，表示以色列對加沙城西北部發動一連串密集空襲。美媒Axios引述內塔尼亞胡政府表示，此次攻勢旨在剷除哈馬斯。

據悉，以色列國防軍（IDF）總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）、以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）、以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）和軍事情報部門負責人，建議總理內塔尼亞胡不要發動此次攻擊，並警告此舉可能危及被關押在加沙地區的以色列人質生命、令以軍傷亡慘重、迫使以色列直接軍事統治加沙的200萬居民，並可能無法瓦解哈馬斯。

2025年9月15日，以色列軍隊對加沙城（Gaza City）發動地面攻勢，圖為加沙城海岸、加沙走廊最高住宅大樓「蓋法里大廈」（Al-Ghefari tower）遭到以軍空襲後崩塌。（Reuters）

特朗普政府：內塔尼亞胡為行動負責

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周日方抵以色列，幾個小時後以軍就對加沙城發動了攻勢。他在與內塔尼亞胡舉行的簡報會上表示：「我們必須牢記我們面對的是誰，一群畢生奉獻於暴力與野蠻行徑的人。」

2025年9月15日，圖為魯比奧訪問耶路撒冷地區期間，與內塔尼亞胡出席聯合記者會。（Reuters）

據兩名以色列官員透露，魯比奧告訴內塔尼亞胡，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府支持地面行動，惟希望看到行動盡快結束。

一位以色列高官表示，魯比奧並未阻止以方行動；一名美國官員則說，華府不會阻止以色列，並允許其自行決定加沙戰爭的作戰方針：「這不是特朗普的戰爭，而是內塔尼亞胡的戰爭，無論接下來發生甚麼，他都將負責。」