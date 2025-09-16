墨西哥網紅離奇身亡 生前化小丑妝泣訴：為何離開我 警疑遭家暴
在TikTok上坐擁超410萬追蹤者的墨西哥網紅Marian Izaguirre自9月1日起便失蹤，警方6日於一間酒店中將她尋回，但因健康原因將她送院，她最終在12日不治身亡。Izaguirre的離世在網絡上掀起軒然大波，她在失蹤前發布最後一條影片，化小丑妝含淚泣訴，還對口型唱一首有關失戀的歌曲，並在影片留言：「你為甚麼要離開（Por que te vas? 🥺）」
墨西哥媒體《El Financiero》報道，當地州長早前指出Izaguirre被警方發現時情況緊急，今次解釋案情時，懷疑她可能遭受家庭暴力，並將此事列為主要的調查線索。
檢方則指警方發現她時「出現嚴重的健康併發症」，醫院則宣告她「腦死亡」，目前尚不清楚她的具體死因。她在失蹤前最後一次是在1日下午6時左右於烏魯阿潘市（Uruapan）現身，6日在距離烏魯阿潘市約128公里的酒店被發現，附近還停駐她平時駕駛的汽車，案件仍在調查中。
Izaguirre出生於2001年11月13日，她在2020年至2021年間因舞蹈影片和追蹤網絡流行趨勢拍片而聞名，並在2023年發行首支流行單曲《Boom Boom》。
