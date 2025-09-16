聯合國警告：以色列正企圖讓加沙變得「無法居住」

聯合國巴勒斯坦人權事務特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）警告，以色列在進攻加沙城時，不僅企圖讓這座城市變得「無法居住」，還將以色列人質的生命置於險境。



路透社報道，阿爾巴內塞在日內瓦對記者說：「以色列正在使用非常規武器轟炸……它試圖強行驅逐巴勒斯坦人。為什麼？因為這是在加沙推進種族清洗之前，最後一塊須要被摧毀、變得無法居住的土地。」

圖為2025年9月14日，以軍轟炸加沙城一幢安置平民的住宅樓。（Reuters）

以色列常駐聯合國代表團駁斥了她的言論。代表團在聲明中批評說，按照她的邏輯，哈馬斯既不利用平民基礎設施，也不以平民為人盾，甚至根本不存在。

以色列方面堅持認為，攻佔加沙城是徹底擊敗哈馬斯的必要步驟，並強調已敦促平民南撤至指定的人道區。但聯合國及多個國家指出，這一做法等同於強迫大規模流離失所，而所謂的人道區實則條件惡劣，糧食匱乏，難以維持基本生存。

圖為2025年9月14日，加沙城的伊斯蘭大學（Islamic University ）遭到以色列空襲後，大樓升起濃煙。該建築此前安置了流離失所的巴勒斯坦平民。（Reuters）

阿爾巴內塞是意大利籍律師，現任聯合國人權理事會任命的「被佔巴勒斯坦領土人權特別報告員」。她強調，對加沙最後一塊區域的持續攻擊「不僅將摧毀巴勒斯坦人賴以生存的空間，也會危及仍在囚禁中的以色列人質」。

她進一步指控，以色列的行動構成種族滅絕，並稱國際社會對此「難辭其咎」。據當地當局統計，近兩年的軍事行動已造成逾6.4萬人死亡。國際特赦組織等人權團體也提出類似指控，但聯合國機構迄今尚未作出正式認定，強調是否構成種族滅絕應由國際法院裁決。

