特朗普抵達英國展開第二次國事訪問　有示威者抗議4人被捕

美國總統特朗普（Donald Trump）抵達倫敦，展開對英國的3天國事訪問。他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）乘坐空軍一號專機，當地9月16日晚上降落倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），英國王室宮廷侍臣，以及美國國務院禮賓司長克勞利（Monica Crowley）到場迎接。這次是特朗普時隔6年第二次國事訪問英國，同時成為首位兩度國事訪問英國的美國總統。



抵埗後，特朗普伉儷再乘坐海軍陸戰隊一號直升機，前往駐英大使官邸。 他周三會到溫莎堡，與英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Camilla）會面；周四會與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）舉行雙邊會談，討論投資、鋼鋁關稅、結束俄烏戰事及加沙戰爭等議題。訪英期間，他還會出席皇家盛典，包括馬車巡遊、國宴、觀賞飛行表演及鳴放禮炮等。

外界預料兩國將會簽署過百億美元的協議，重啟英國首相施紀賢形容的兩國特殊關係。施紀賢的發言人形容，特朗普這次訪問正值全球穩定與安全關鍵時刻的歷史性機會，在兩國進入深厚而無與倫比關係的新時代之際，兩國領導人將會討論面臨的挑戰和機遇。

周二晚上，有近百名示威者前往溫莎堡外抗議特朗普到訪，高呼「離開英國」，以及「英國不歡迎你」等口號，並展示印有特朗普與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）合照的巨型橫額，又將兩人的合照投射到溫莎堡的外牆。警方拘捕4人。有團體計劃周三下午於倫敦議會廣場，舉行更大規模的遊行示威。