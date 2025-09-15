英美達成核能合作協議　加強投資新核電設施　料特朗普訪英時簽署

英國政府9月15日宣布與美國達成一項事關兩國發展核電的新協議，預料將推動兩國建設新核電廠，並在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週對英國進行國事訪問期間，正式簽署。



英國政府公告指，這項協議將在英美現有合作的基礎上，通過擴大市場准入，加強兩國商業公司的合作，來推動新核電廠建設的速度，例如將獲批許可證的時間由大約三年或四年縮短至大約兩年。

英國廣播公司（BBC）報道指，協議所涉及的建造計劃總計價值高達400億英鎊（約4219億港元），其中120億英鎊集中與英格蘭東北部。而最重要部份在於美國核能公司X-Energy與英國天然氣公司（British Gas）的母企Centrica，共同提出在英格蘭東北部城市哈特普爾（Hartlepool）建造一座多達12個核反應設施核電廠的計劃，若能建成，預料為150萬戶家庭供電，並創造多達2,500個就業職位。

2025年6月11日，英國薩福克郡，圖為工黨政府7月22日批准在塞茲韋爾B核電廠旁邊興建C核電廠地盤一景。（Reuters）

除發電外，這項協議還包括兩國在核聚變能源研究方面的合作，倘能成事，可保證英美在2028年前停止對來自俄羅斯的核原料的依賴。