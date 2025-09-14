特朗普訪英將簽科技協議　擬投資近百億美元　聚焦AI半導體電訊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月16日將啟程訪問英國，英國駐華盛頓大使館13日公布，指雙方屆時將達成一項可為兩國帶來200億英鎊貿易總額的協議，包括美企貝萊德向英國投資70億英鎊（約738億港元），其中5億英鎊將流向英國資料中心。



路透社引述公告指，協議細節仍在磋商，預料今次合作重點是在人工智能（AI）、半導體、電訊和量子運算等關鍵技術，將拉動投資以及就業職位。科學大臣簡麗詩（Liz Kendall）強調合作重要，AI和量子運算等技術將改變人們生活。

公告還指出，包括PayPal、美國銀行、花旗銀行和標普全球（S&P Global）等美企在內，美國將向英國金融業投資至少12.5億英鎊，其中花旗銀行將投資11億英鎊。

2025年9月12日，英國倫敦，圖為英國警方在特朗普訪問前在溫莎堡（Windsor Castle）附近進行安全檢查。（Reuters）

早前報道指，特朗普今次將率領包括英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在內的美企高層成員代表團，一起訪問英國。