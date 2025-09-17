巴西前總統博爾索納羅居家監禁期間突感不適　正入院治療

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）居家監禁期間突感不適，由警方護送緊急送醫，正在接受治療。



巴西聯邦最高法院上星期四（9月11日）裁決，博爾索納羅策劃政變罪名成立，判刑27年零三個月。他就此成為巴西史上首位因策劃政變而定罪的前總統。

法新社報導，博爾索納羅的兒子說，父親星期二（16日）出現「劇烈呃逆、嘔吐和低血壓症狀」，情況緊急，在警方護送下緊急赴醫院治療。

博爾索納羅的妻子在社交媒體發文說，他正在接受靜脈注射治療並進行檢查。他會在醫院過夜。

現年70歲的博爾索納羅曾於星期天（14日）前往醫院，接受八處皮膚病變切除手術，送檢活檢。

他的主治醫生當時說，他因2018年腹部遭刺傷而引發併發症，近年已多次接受手術，目前身體相當虛弱，還出現輕度貧血，「很可能是過去一個月營養不良所致」。

2025年9月16日，一些傳媒和民眾在巴西前總統博爾索納羅所在的醫院外守候。(Reuters)

博爾索納羅深陷司法風波，除政變罪名外，他星期二還被地區法院判決為任總統期間發表的種族歧視言論，支付100萬雷亞爾（約146萬港元）集體精神損害賠償金。

巴西南里奧格蘭德州聯邦地區法院當天裁決，博爾索納羅曾於2021年擔任總統期間，對一名黑人的髮型發表種族歧視言論，此舉違背巴西社會基本價值觀，侵害公共利益，構成集體精神損害。

法院還要求博爾索納羅刪除他在社交媒體上發表的涉嫌種族歧視視頻，並通過媒體和社交平台公開道歉。

根據巴西法律規定，集體精神損害的賠償金將劃入相關機構，用於社會公益事業。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

