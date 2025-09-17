英美達成科技合作協議　微軟英偉達等美科企巨頭將投資逾3200億元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（16日）抵達倫敦機場，展開對英國國事訪問之際，英國與美國已達成一項科技協議，以微軟（Microsoft）為首的美國頂尖科技企業承諾，將在英國進行巨額投資，涉款達310億英鎊（約3,267億港元）。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，協議有助推動經濟增長和安全，影響大西洋兩岸數百萬人的未來。



這項名為「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal）是特朗普第二次對英國進行國事訪問的重要組成部份。根據英國政府的公布，微軟宣布將在英國投資220億英鎊（約2,335億港元）用於人工智能基礎設施建設及持續運營，這是微軟迄今為止在英國做出的最大一筆投資。

人工智能晶片巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）將投資英國的人工智能新創公司。公司也表示將在英國部署12萬個圖形處理單元，這是其在歐洲最大的推廣行動。

特朗普訪問英國：2025年9月16日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼乘坐空軍一號抵達英國倫敦附近的機場，開始對英國進行國事訪問。（Reuters）

此外，谷歌（Google）宣布50億英鎊（約531億港元）的投資計劃，包括在倫敦北部沃爾瑟姆十字區新建數據中心。人工智能雲端計算公司CoreWeave則指，其15億英鎊（約20億美元）的資金將用於與蘇格蘭公司DataVita合作，打造歐洲最大、最高效的人工智能資料中心之一。其他宣布承諾的企業包括甲骨文和亞馬遜等。