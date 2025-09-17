英美達成科技合作協議 微軟英偉達等美科企巨頭將投資逾3200億元
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（16日）抵達倫敦機場，展開對英國國事訪問之際，英國與美國已達成一項科技協議，以微軟（Microsoft）為首的美國頂尖科技企業承諾，將在英國進行巨額投資，涉款達310億英鎊（約3,267億港元）。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，協議有助推動經濟增長和安全，影響大西洋兩岸數百萬人的未來。
這項名為「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal）是特朗普第二次對英國進行國事訪問的重要組成部份。根據英國政府的公布，微軟宣布將在英國投資220億英鎊（約2,335億港元）用於人工智能基礎設施建設及持續運營，這是微軟迄今為止在英國做出的最大一筆投資。
人工智能晶片巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）將投資英國的人工智能新創公司。公司也表示將在英國部署12萬個圖形處理單元，這是其在歐洲最大的推廣行動。
此外，谷歌（Google）宣布50億英鎊（約531億港元）的投資計劃，包括在倫敦北部沃爾瑟姆十字區新建數據中心。人工智能雲端計算公司CoreWeave則指，其15億英鎊（約20億美元）的資金將用於與蘇格蘭公司DataVita合作，打造歐洲最大、最高效的人工智能資料中心之一。其他宣布承諾的企業包括甲骨文和亞馬遜等。
