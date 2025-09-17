美印因關稅問題關係緊張之際　特朗普向「好朋友」莫迪致電賀壽

美國與印度因關稅問題關係而緊張之際，美國總統特朗普（Donald Trump）藉印度總理莫迪（Narendra Modi）生日的時機，於社交平台向對方送上祝福，讚揚對方為結束俄烏戰事所作出的努力，還稱讚莫迪做得非常出色。



特朗普周二在社交媒體Truth Social表示，「這是與『我的好朋友』莫迪總理進行的一次『精彩的通話』」。他補充指，很高興解決貿易壁壘的談判仍在繼續，並表示期待在未來幾周與莫迪會談，並對兩國能成功達成協議充滿信心。

莫迪在社交網站發文感謝特朗普的祝福，「我的朋友，特朗普總統，感謝您在我75歲生日之際致電祝賀我。和您一樣，我也將全力致力於將印美全面全球夥伴關係推向新高度。」

印度總理莫迪2月13日訪問白宮，與美國總統特朗普會面。(Reuters)

自美國上月以印度購買俄羅斯石油為由，對大部分印度輸美產品徵收高達50%關稅以來，新德里和華盛頓的關係一直處於緊張狀態，但兩國領導人過去一星期發表更多緩和局勢的言論，表明仍致力繼續進行貿易談判。日前，兩位領導人表示，他們已準備好推動長期擱置的雙邊貿易協定。