特朗普親信米蘭宣誓就任聯儲局理事　白宮擬就罷免庫克裁決上訴

據英媒報道，美國聯邦儲備局9月16日（周二）開始為期兩天的議息會議，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他已簽署文件，允許白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）加入聯儲局理事會。此外，白宮表示，將向最高法院提出上訴，尋求駁回上訴法院阻止特朗普罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的裁決，強調罷免的決定合法。



據路透社報道，米蘭16日上午宣誓就任聯儲局理事，聯儲局的議息會議於同日上午10時30分開始。

2025年2月27日，美國華盛頓特區，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席由參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的就職確認聽證會。（Reuters）

白宮發言人同日表示，政府將請求美國最高法院允許總統「因故」解僱聯儲局理事庫克。

美國聯邦上訴法院15日（周一）駁回特朗普政府解僱庫克的決定，意味由前總統拜登（Joe Biden）委任的庫克依然能夠出席本週舉行的議席會議。外界普遍預計，聯儲局將基準隔夜利率下調0.25%至4.00%-4.25%的區間。

2025年2月27日，美國華盛頓，被提名擔任白宮經濟顧問委員會主席的米蘭博士（Stephen Miran，左）在德克森大樓（Dirksen building）宣誓就任。（Getty）2023年6月21日，美國華盛頓，庫克（Lisa Cook，右）在國會山莊出席參議院銀行委員會聽證會，就被提名連任聯儲局理事會成員一事作證。（Reuters）

報道指，目前尚不清楚最高法院處理白宮上訴的時間表。聯儲局將於美東時間17日（周三）下午2時（香港時間18日凌晨2時）發布議息結果和最新的季度經濟預測。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將在2時30分見記者。