韓國外交部長官趙顯啟程赴華　將晤王毅討論習近平出席APEC峰會

韓國外交部長官趙顯周三（17日）啟程前往中國進行訪問，期間將與中方商討中國國家主席習近平10月底出席韓國主辦的亞太經合組織（APEC）峰會一事。



韓聯社報道，趙顯在金浦國際機場乘機前接受媒體採訪時表示，據他所知，習近平10月會訪韓出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議，兩國將就具體事宜進行溝通協調。

韓國外交部長官趙顯9月17日表示，訪華期間將與中方商討中國國家主席習近平10月底出席韓國主辦的亞太經合組織（APEC）峰會一事。圖為2025年9月3日，中國國家主席習近平出席紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

趙顯說，韓中外長會將討論如何發展雙邊合作關係、如何緩解東北亞緊張局勢等問題。他還將聽取中方有關朝鮮領導人金正恩近期訪華的介紹，並與中方討論朝鮮問題。

對於中方在朝中首腦會談上未提及半島無核化一事，趙顯說，政府期間呼籲中方在朝鮮問題上發揮建設性作用，此行也將再次呼籲中方發揮應有作用。

趙顯周三下午將同王毅舉行會談並共進晚餐，後於18日結束訪華啟程回國。