韓國警方限制反華集會　禁靠近中國使館　商家指受噪音辱罵困擾

韓國警方日前對原定於9月12日在首爾明洞舉行的反華集會作出限制，禁止示威者進入明洞。此前，韓國總統李在明在內閣會議上譴責該類抗議活動「混亂不堪」，並呼籲採取有效應對措施。據韓媒指，明洞商戶也要求禁止集會，理由是因噪音、辱罵等問題受到困擾，以及擔心抗議活動或導致外國觀光客流失。



圖為2025年1月8日，中國駐韓國新任大使戴兵，與韓國國會議長禹元植會面，就中韓關係發展等交換意見。（中國駐韓國大使館圖片）

綜合韓媒報道，韓國個別團體曾向警方申報將於當天下午7時30分，在中國駐韓大使館附近進行示威和遊行活動。警方之後針對有關團體發布通告，表示禁止其進入明洞，也禁止在集會遊行期間，對外國遊客使用侮辱性言語或實施暴力。

韓聯社指，韓國警方禁止示威者進入明洞，是禁止他們靠近中國駐韓大使館。

韓國總統李在明於9月9日在國務會議上對「反華」示威作出指示，稱此類集會是脫離言論自由範疇的搗亂行為，並指示有關部門採取有效的應對措施。