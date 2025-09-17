美媒調查揭機艙毒霧事件增　醫生指逾100空中服務員吸入現腦損傷

美媒9月13日公布的一項調查指，飛機艙內有毒煙霧泄漏事件近年顯著增加，因引擎密封零件缺陷導致機油蒸氣混入艙內空氣。這些煙霧含神經毒素及一氧化碳，對機組人員與乘客健康構成嚴重威脅。



《華爾街日報》報道，捷藍航空（JetBlue）曾多次出現短暫的機油異味或「臭襪子」味，這被歸類為輕微的舒適度問題。

報道引述醫生Robert Kaniecki指，除了嗅覺不適，這些煙霧暴露還可能造成創傷性腦損傷，症狀與遭猛烈撞擊後的「腦震盪」極度相似。

過去20年來，這名醫生已為十多名飛行員和超過100名空中服務員提供治療，這些患者被認為是在飛機上疑似接觸到有毒煙霧後出現腦損傷。

捷藍航空一名空中服務員2017年執勤後出現永久性神經損傷，另有機師因反覆暴露導致慢性疾病，甚至質疑自己患癌與此有關。

報道指，儘管聯合國及多國安全機構多次警告，飛機製造商與航空公司被指控淡化風險，甚至放寬維修標準以降低成本。

業界辯稱事件罕見且污染水平低。但報道則指，聯邦航空局（FAA）數據顯示，2024年煙霧事件報告達每百萬架次108單，較2014年攀升9倍。