資金流動壓力大　聯合國明年或削減15%常規預算

由於美國出資前景不明和長期資金流動問題等因素，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提議，2026年將聯合國常規預算削減15%。



法媒報道，古特雷斯在星期二（9月16日）致成員國及聯合國工作人員的信函中宣布，2026年將聯合國常規預算規模削減15%以上，相當於約5億美元；預算覆蓋的聯合國工作人員編製，則縮減19%。

古特雷斯說，削減措施帶來的影響，預計波及聯合國三大支柱領域，即和平安全、人權和可持續發展，但針對最不發達國家的項目不會受牽連。

他寫道：「對部份同事而言，這些變動可能意味着個人及家庭的搬遷；對另一些人來說，則可能帶來職能或匯報關係的調整；還有些人面臨離職。」

2025年8月28日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國安理會會議前向媒體發表講話並談及在加沙的衝突。（Reuters）

聯合國高級官員透露，修訂後的預算金額為32億3800萬美元，料有2681個職位裁撤；至少會有200名僱員，從瑞士日內瓦和美國紐約，遷往肯雅首都內羅畢等低成本城市。

削減預算提案定於年底前提交聯合國大會表決。

由於部份成員國未足額繳納強制會費，另一些國家未能按時繳納，聯合國多年來一直面臨長期的流動性問題。

美國通常承擔聯合國常規預算的22%，佔比最高。常規預算用於核心組織活動，與維和預算分開核算。而據聯合國數據顯示，截至今年1月底，美國拖欠款項達15億美元；自特朗普當月重返白宮後，再未支付分文。

特朗普政府已凍結大筆對外援助款項，未來對聯合國的出資前景也不明朗。美國還退出多個聯合國機構，國會更是在7月投票，撤銷了先前批准的資金撥款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

