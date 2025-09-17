日媒：日本政府暫時不承認巴勒斯坦國　石破茂將缺席聯合國大會

日媒9月17日報道，日本政府考慮到與美國關係，將暫時不會承認巴勒斯坦國。下周一的聯合國大會將開會討論解決巴勒斯坦問題，日本首相石破茂據報也將缺席。



朝日新聞引述消息人士報道，有關的決定是基於承認巴勒斯坦國可能對以巴衝突局勢造成負面影響的擔憂，以及對日美關係的考慮。

美日關係：2024年4月5日，在日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

報道指，聯合國下周的國際會議，各國代表將探討以色列和巴勒斯坦共存的「兩國方案」。日本政府內部有聲音擔憂，認為承認巴勒斯坦國可能會使以色列的立場更加強烈，並質疑此舉是否有助於「兩國方案」。

另據日本官員透露，美國政府已表達了反對承認巴勒斯坦國的意見。

2025年9月12日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）在聯合國大會就巴勒斯坦問題及落實兩國解決方案進行表決後，向代表們發言。（Reuters）

七國集團（G7）中的法國、英國和加拿大，以及美國盟友的澳洲，均已表明將在聯合國大會上承認巴勒斯坦國。但G7中的德國和意大利則反對，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稱這麼做只會讓問題「適得其反」。