以軍開放第二條撤離路線　加沙城攻勢料持續數月

以色列部隊和坦克週三（9月17日）進一步深入加沙地帶北部加沙城，以軍當天開放第二條撤離路線，加快疏散當地平民。在這同時，國際社會正加緊施壓，要以色列停止對加沙城的地面攻勢。



以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）週二（16日）說，過去24小時內，以軍大幅擴大了在加沙城的行動範圍。自週二發動地面攻勢以來，以空軍和炮兵已襲擊加沙城的150多個武裝組織目標，以支援那裏的機動部隊。

以官員說，當前軍事行動的重點是把平民疏散到加沙南部，戰鬥將在接下來一兩個月內加劇。預料，以軍需要數月時間來拿下加沙城，但若與哈馬斯達成停火，行動可能會暫停。

以軍週三宣佈開放新的疏散路線，允許加沙城居民經貫穿加沙南北的薩拉赫丁（Salah al-Din）公路離開。這條臨時通道僅開放48小時，至當地時間週五（19日）中午。

此前，當地居民只能通過一條沿海公路離開，由於逃離的人很多，這條道路非常擁堵。以軍週三說，至今已有約40萬人從加沙城轉移到加沙其他地區，佔加沙城人口的四成左右。

以軍估計，約有10萬人會留在加沙城。不願撤走的居民認為，加沙已無安全之地，他們也負擔不起遷移費用。

以色列軍隊週二（9月16日）黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克週三在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

20多個在加沙運作的人道援助組織週三發表聯合聲明，敦促國際社會採取更強有力的措施，阻止以色列對加沙城的進攻。

世界多國也紛紛譴責以色列。加拿大外交部週二說，以色列在加沙城的新地面攻勢令人震驚，以政府必須遵守國際法。法國敦促以色列停止這項「毀滅性行動」，儘快恢復停火談判。

歐盟週三提議限制與以色列的貿易聯繫，並對一些以色列部長實施制裁。但由於主要成員國反對，這些措施料難以通過。

羅馬天主教教宗良十四世（Leo XIV）週三聲援加沙巴勒斯坦人，稱他們再次被迫離開家園。他呼籲停火和釋放人質，通過外交談判解決問題。

中國外交部發言人林劍在週三的例行記者會上敦促以色列正視國際社會的強烈呼聲，立即停止在加沙的軍事行動，儘快實現全面持久停火。

沙特阿拉伯與卡塔爾都以最強烈措辭譴責以色列對加沙城的地面攻勢。卡塔爾稱，這是針對巴勒斯坦人民的種族滅絕戰爭的延續。

2025年9月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表講話。 （Reuters）

內塔尼亞胡：襲擊卡達境內哈馬斯目標「完全正當」

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）週二堅稱，以色列上周襲擊卡塔爾境內的哈馬斯目標是「完全正當」的，因為「卡塔爾與哈馬斯有聯繫，它支持哈馬斯、窩藏哈馬斯、資助哈馬斯」。

針對此次襲擊是否成功刺殺任何哈馬斯領導人，內塔尼亞胡說，以色列還在核實結果。

內塔尼亞胡還透露，應美國總統特朗普（Donald Trump）邀請，他將在9月29日訪問白宮。

《紐約時報》分析認為，特朗普對內塔尼亞胡的放任，導致加沙局勢升級。文章引述美國駐以色列前大使庫爾策（Daniel Kurtzer）說：「特朗普顯然想結束戰爭，讓人質返家，但他似乎缺乏向內塔尼亞胡施壓的策略或意願。他威脅了哈馬斯，但這些威脅被內塔尼亞胡解讀為繼續行動的綠燈。」

庫爾策認為，特朗普比其他任何人更有能力結束這場戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

