以軍地面強攻加沙城　防長卡茨：加沙正在燃燒

以色列9月16日對加沙城（Gaza City）發動了地面攻勢，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）並形容「加沙正在燃燒」。據指出，加沙城從前一晚起遭受猛烈襲擊，巴勒斯坦平民也形容為近兩年最猛烈轟炸。據當地醫院統計，當日至少有69人死亡，當中包括多名兒童，另有數以十計的傷者。



2025年9月16日，加沙續遭以軍轟炸及竄起濃煙。（Reuters）

路透社引述以色列國防軍官員表示，地面部隊正在深入加沙城，未來幾天將增加兵力，以對抗多達3,000名哈馬斯武裝人員。以色列國防部長卡茨稱，「加沙正在燃燒」，指以軍正對恐怖分子的基礎設施進行鐵腕打擊，「以色列國防軍士兵正在英勇作戰，為釋放人質和擊敗哈馬斯創造條件」 。

歐盟委員會將提出實施制裁

以軍發動攻擊之際，歐盟委員會預定17日提議對以色列實施制裁，以迫使總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的政府改變戰爭方針，相關措施料包括暫停貿易優惠、制裁極端主義的部長等。路透社引述以色列部份軍事指揮官稱，這可能是代價高昂的錯誤行動。

2025年9月16日，在以色列加強軍事行動下，巴勒斯坦民眾再度逃往南部。（Reuters）

聯合國秘書長：戰事不容於道德及法律

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，加沙正在發生的事情令人震驚，巴勒斯坦領土上正進行的戰爭，在道德、政治和法律上都是無法容忍的。