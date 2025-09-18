特朗普訪英｜周四將晤施紀賢　英方獲美國企業承諾投資1500億英鎊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月17日在溫莎堡接受英王查理斯三世（King Charles III）設宴款待之後，英國政府表示，特朗普此行為英國帶來美國企業1,500億英鎊（約1.6萬億港元）的投資承諾。這是在特朗普周四會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）之前宣布的，會議旨在討論外交事務和美國投資等議題。



英國政府表示，上述數據匯總了新的和先前宣布的承諾。這是歷次國事訪問中帶來的最大一筆商業投資。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，左）對英國進行國事訪問。英王查理斯三世（King Charles III）在溫莎堡為其設國宴款待。圖為特朗普與查理斯三世在國宴期間談笑風生。（Reuters）

路透社指出，這筆投資包括私募股權公司黑石集團（Blackstone）的1,000億英鎊（約1.58萬億港元）長期投資承諾，以及普洛斯（Prologis）在生命科學和先進製造業領域的39億英鎊（約413億港元）投資。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫俱樂部會面時握手。（Reuters）

倫敦方面亦公布一連串反向投資計劃，當中包括製藥商葛蘭素史克（GSK）在美國進行的300億美元（約2332億港元）研發投資。