英王查理斯三世為特朗普舉行國宴　強調英美擁最密切國防關係

英媒9月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）展開對英國的國事訪問。英王查理斯三世（King Charles III）在溫莎堡設國宴歡迎特朗普。查理斯三世表揚特朗普「致力解決世上一些最棘手的衝突」，又強調英美兩國「擁有史上最密切的國防、安全和情報關係。」



英王查理斯三世在國宴期間發表講話：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，查理斯三世致詞時首先代表他和妻子表示「非常榮幸」歡迎特朗普和梅拉尼婭來到溫莎堡。

查理斯三世形容這是一個「獨特」且「重要」的時刻，體現兩國之間的緊密關係。

查理斯三世又提到英美兩國現時面對的國際局勢：「今天，暴政再次威脅歐洲，我們與我們的盟友站在一起，支持烏克蘭，遏制侵略，維護和平。」

查理斯三世將現時對民主的威脅與美英在兩次世界大戰時的同盟聯繫起來。

「我們兩國擁有前所未有，史上最密切的國防、安全和情報關係。」

查理斯三世又指：「我們的人民為了我們珍而重之的價值觀並肩戰鬥，浴血奮戰。我們一起慶祝，一起哀悼，在最好和最壞的時刻站在一起。」

查理斯三世又談到兩國共同的歷史，包括共同的文化和語言，以及共同的貿易和國防利益。

查理斯三世也不忘展露個人的幽默感，提到喬治華盛頓（George Washington）誓言永不踏足英國領土，以及特朗普對其英國（註：特朗普的母親是蘇格蘭人）血統的自豪，並開玩笑說：「我知道英國的土地非常適合建造漂亮的高爾夫球場。」（註：特朗普在蘇格蘭擁有高爾夫球場）

查理斯三世最後總結，今晚能夠為英美關係注入新的動能，「是出於對兩國友誼的堅定信任，以及對獨立和自由的共同承諾」。

隨後，他向特朗普和梅拉尼婭舉杯，「祝願美國人民的健康、繁榮和幸福」。